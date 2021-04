Advertising

giornaleradiofm : Premier: il Leicester allunga al terzo posto, il Crystal va ko: (ANSA) - ROMA, 26 APR - Vittoria dal sapore di Cham… - sportli26181512 : Leicester-Crystal Palace 2-1: Nella trentatreesima giornata della Premier League, il Leicester batte sul proprio ca… - marifcinter : Anche in Premier League è bagarre Champions per affiancare le due di Manchester. Il Leicester sta rovinando i piani… - CalcioPillole : Con cinque giornate ancora da giocare, il #Leicester è attualmente al terzo posto a quota 62 punti. - zazoomblog : Premier League Leicester-Crystal Palace 2-1: Castagne e Iheanacho assegnano a Rodgers i tre punti - #Premier… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Leicester

Vittoria dal sapore di Champions per il, che si è imposto 2 - 1 sul Crystal Palace, nel posticipo della 33/a giornata diLeague. La squadra di Brendan Rodgers è andata sotto dopo 12', per effetto del gol degli ospiti ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentatreesima giornata diLeague- Questa sera, lunedì 26 aprile , alle ore 21, scenderanno in campoCity e Crystal ...(ANSA) – ROMA, 26 APR – Vittoria dal sapore di Champions per il Leicester, che si è imposto 2-1 sul Crystal Palace, nel posticipo della 33/a giornata di Premier League. La squadra di Brendan Rodgers è ...Il Leicester batte 2-1 il Crystal Palace nella trentatreesima giornata di Premier League 2020/2021. Decisivo il solito Iheanacho con un gol e un assist.