Premia Finance debutta oggi su AIM Italia. Sesta ammissione dell'anno

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) –, società specializzata in mediazione creditizia, hatosul Segmento Professionale di AIM, risultando ladel 2021 sul mercato di Borsana dedicato alle piccole e medie imprese e la prima sul segmento professionale da inizio anno. Consono ora 141 le società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamento la società ha raccolto 1,1 milioni di euro, interamente in aumento di capitale. Il flottante al momento dell’è del 10,04% e la capitalizzazione è pari a circa 10,9 milioni di euro. “è la...

Advertising

BiganzoliAndrea : RT @BorsaItalianaIT: Debutta oggi sul Segmento Professionale di #AIM Italia, Premia Finance SpA, azienda di Mediazione Creditizia che porta… - tvbusiness24 : #Borsa Italiana, #Premia Finance debutta sul segmento professionale di #Aim Italia - BorsaItalianaIT : Debutta oggi sul Segmento Professionale di #AIM Italia, Premia Finance SpA, azienda di Mediazione Creditizia che po… - zazoomblog : Premia Finance ammessa su AIM. Via alle negoziazioni dal 26 aprile - #Premia #Finance #ammessa - DividendProfit : Premia Finance all’AIM Italia PRO il 26 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Premia Finance

Trend-online.com

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto sul Segmento Professionale di AIM Italia a, azienda di Mediazione Creditizia.porta a 141 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di ..., società specializzata in mediazione creditizia, ha debuttato oggi sul Segmento Professionale di AIM Italia , risultando la sesta ammissione del 2021 sul mercato di Borsa Italiana ...In fase di collocamento, si legge in una nota, la societa' ha raccolto 1,1 milioni di euro, interamente in aumento di capitale. Il flottante al momento dell'ammissione e' del 10,04% e la capitalizzazi ...Premia Finance, società specializzata in mediazione creditizia, ha debuttato oggi sul Segmento Professionale di AIM Italia, risultando la ...