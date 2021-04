Preghiera della sera 26 Aprile 2021: “hai riunito i popoli per lodare il Tuo Nome” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Hai riunito i popoli per lodare il Tuo Nome”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 26 aprile 2021) “Haiperil Tuo”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : Naufragio al largo della #Libia. Altri morti, altro sangue sulla coscienza dei buonisti che, di fatto, invitano e a… - vaticannews_it : #23aprile La maratona mariana convocata da #PapaFrancesco per la fine della pandemia di #Covid riporta in primo pia… - KattInForma : Preghiera della sera 26 Aprile 2021: “hai riunito i popoli per lodare il Tuo Nome” - investigator113 : @IoCercoDiMe @Noninfluente il richiamo della Preghiera ti accorgi che LUI è sempre tra noi. - AngelicaPons : #organo #barocco #canto #canti #preghiera #acqua #bellezza #arte #spirito #interiorità #spiritualità @vitadiocesana… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Sud Sudan, vescovo gambizzato: la preghiera del Papa Mi auguro che padre Christian possa recuperare quanto prima e assicuro la preghiera della nostra Chiesa per la sua guarigione e per la pace in questa terra africana", ha sottolineato. E' una "...

LE CLARISSE DI PAGANICA IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO: 'AVETE PERSO TUTTO, TRANNE DIO' Vi ringrazio per il sostegno che mi date con la preghiera, e in particolare per il dono del cero ... L'esempio della Beata Antonia vi aiuti ad essere sempre donne povere e gioiose per amore di Cristo ...

La veglia per i migranti morti nell’indifferenza: «Si torni a soccorrere» Avvenire Diocesi, una preghiera per i migranti nella chiesa di San Paolo La Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino si unisce al dolore delle famiglie dei migranti, la cui morte arriva dopo le sofferenze subite nel lungo viaggio ...

L'Aquila. Le Clarisse di Paganica da Papa Francesco Le Clarisse, ricevute oggi dal Papa, si sono però attaccate alla forza della fede, della preghiera e a quella Bibbia trovata 9 mesi dopo in mezzo alle macerie, oggi collocata in ...

Mi auguro che padre Christian possa recuperare quanto prima e assicuro lanostra Chiesa per la sua guarigione e per la pace in questa terra africana", ha sottolineato. E' una "...Vi ringrazio per il sostegno che mi date con la, e in particolare per il dono del cero ... L'esempioBeata Antonia vi aiuti ad essere sempre donne povere e gioiose per amore di Cristo ...La Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino si unisce al dolore delle famiglie dei migranti, la cui morte arriva dopo le sofferenze subite nel lungo viaggio ...Le Clarisse, ricevute oggi dal Papa, si sono però attaccate alla forza della fede, della preghiera e a quella Bibbia trovata 9 mesi dopo in mezzo alle macerie, oggi collocata in ...