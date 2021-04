"Porte aperte in Europa per i turisti americani vaccinati contro il Covid-19" (Di lunedì 26 aprile 2021) Porte aperte in Europa per i turisti americani vaccinati contro il Covid-19: lo ha detto al New York Times la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’intervista. “Gli americani, da quello che posso vedere, usano vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ciò consentirà la libera circolazione e viaggi nell’Unione europea. Perché una cosa è chiara: i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che saranno vaccinati con vaccini approvati dall’EMA”. Von der Leyen non ha dato una tempistica specifica, ma il quotidiano scrive che le nuove regole potrebbero essere messe in atto già questa estate, mentre le vaccinazioni aumentano in tutto il mondo. La presidente ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021)inper iil-19: lo ha detto al New York Times la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’intervista. “Gli, da quello che posso vedere, usano vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ciò consentirà la libera circolazione e viaggi nell’Unione europea. Perché una cosa è chiara: i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che sarannocon vaccini approvati dall’EMA”. Von der Leyen non ha dato una tempistica specifica, ma il quotidiano scrive che le nuove regole potrebbero essere messe in atto già questa estate, mentre le vaccinazioni aumentano in tutto il mondo. La presidente ha ...

