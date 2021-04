Pnrr, Draghi ha presentato il Piano al Parlamento: all’interno c’è il destino del Paese (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato alla Camera il Recovery Plan che verrà inviato a Bruxelles entro il 30 aprile. “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell’insieme dei programmi c’è anche e soprattutto il destino del Paese”, ha esordito Draghi di fronte ai deputati. Nel Pnrr c’è “la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore Ue e protagonista del mondo occidentale. E’ questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare – ha aggiunto – Dico questo perché sia chiaro che nel ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Mariohaalla Camera il Recovery Plan che verrà inviato a Bruxelles entro il 30 aprile. “Sbaglieremmo tutti a pensare che ilpur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell’insieme dei programmi c’è anche e soprattutto ildel”, ha esorditodi fronte ai deputati. Nelc’è “la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore Ue e protagonista del mondo occidentale. E’ questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare – ha aggiunto – Dico questo perché sia chiaro che nel ...

giorgio_gori : A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa:… - carlaruocco1 : Mario Draghi illustra in aula il PNRR. Sta illustrando 265 interessanti pagine, che camminano sui 209 miliardi che… - TeresaBellanova : Bene il raggiunto accordo con l’Europa sul PNRR, avvenuto anche grazie all'intervento del Presidente Draghi. Conosc… - giomo2 : RT @EnricoLetta: Verde, sociale, inclusiva, competitiva, solidale. Questa l’???? che potremo avere se diventerà realtà il Piano #PNRR present… - MTindaro : Se ogni pezzo del #PNRR è merito di questo o quell'altro partito, da come si legge, #Draghi in pratica poteva pure… -