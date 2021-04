PNRR | Brunetta | per PA 1 | 67 miliardi | occasione storica

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Un grande programma di investimento sulle persone, che mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next Generation Eu e migliorare i servizi per cittadini e imprese. E’ la riforma della Pubblica amministrazione contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato nelle scorse ore in Consiglio dei ministri. Sul piatto ci sono 1,67tra fondie fondi strutturali suddivisi lungo le tre direttrici della riforma: accesso (reclutamento), buona amministrazione (semplificazioni e digitalizzazione) e competenze (profili, carriere e formazione). L’Abc per ripartire. “Ilè il più grande piano del periodo repubblicano”, ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione. “Per dimensioni e qualità della progettazione non ha nulla da ...

