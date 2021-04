Pistole giocattolo e monili d’oro | blitz dei carabinieri al campo nomadi di Cenate Sopra

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato scorso i militari della Compagniadi Bergamo hanno effettuato un controllo all’interno di unrom a. Nel corso del controllo, che si è prolungato durante tutta la giornata, i militari della Stazione di Trescore Balneario, supportati dal personale del Nucleo Elicotteri del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno rinvenuto materiale di diverse tipologie, tra cui alcunemodificate, molti attrezzi per i lavori edili, alcuni di questi anche molto costosi, decine di ricetrasmittenti di ultima generazione, orologi di valore e decine di bracciali, collanine e anelli, tutto rigorosamente in oro. Su questo materiale, i militari hanno subito effettuato accertamenti, data l’elevata quantità, riscontrando sin da subito la provenienza furtiva ...

Tutto il materiale rinvenuto, qualora ci fossero cittadini che hanno subito furti simili, potrà essere visionato, per l'eventuale individuazione, alla Stazione Carabinieri di Trescore Balneario