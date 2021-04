Pirlo junior | il duro sfogo sui social Ecco cosa è successo 

Advertising

Niccolòha condiviso un post e delle stories su Instagram nelle quali racconta di aver ricevuto minacce di morte sui social network. Il figlio dell'allenatore della Juve è preso di mira per i risultati ...ha scritto anche un pensiero in merito: " Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo. Ognuno ha il diritto di dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai ...Il figlio dell'allenatore della Juve ha pubblicato su Instagram un post e delle stories nelle quali racconta di aver ricevuto minacce di morte. Scopri i dettagli ...Passo falso della Juventus nella trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Il risultato finale di 1-1 rallenta la corsa Champions League della squadra bianconera. Aumentano, invece, le critiche nei co ...