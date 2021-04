Pirlo | il figlio si sfoga sui social | “Ogni giorno mi augurano la morte”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Devi morire insieme a tuo padre”. Nicolòdell’allenatore della Juventus, ha trovato questo messaggio su Instagram. Quando la Juve perde gli succede spesso. Il ragazzo, 17 anni, riceve quotidianamente minacce di. Lo ha rivelato oggi con un post di sfogo su Instagram, dopo l’ennesima offesa gratuita. “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola”, ha scritto. Lo sfogo è arrivato dopo il pareggio della Juve in casa della Fiorentina, quando alcune persone, come quella dello screen postato dal giovane, gli hanno augurato la. “A tutto c’è un limite e già da tempo questo limite è stato superato – ha scritto ildi ...