Pina Turco ha recitato anche in un famosissimo serie televisiva: ricordate quale? Impossibile averlo dimenticato (Di lunedì 26 aprile 2021) Pina Turco ha recitato in una famosissima serie televisiva di successo, ricordate quale? Impossibile averlo dimenticato: il suo ruolo. È arrivato il momento tanto atteso di questo inizio settimana: una nuova puntata de “La Fuggitiva”. Con protagonista indiscussa la splendida Vittoria Puccini ed un team davvero pazzesco, la fiction si è dimostrata, sin dalla prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 26 aprile 2021)hain una famosissimadi successo,: il suo ruolo. È arrivato il momento tanto atteso di questo inizio settimana: una nuova puntata de “La Fuggitiva”. Con protagonista indiscussa la splendida Vittoria Puccini ed un team davvero pazzesco, la fiction si è dimostrata, sin dalla prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MusicStarStaff : CS_Si conclude su Rai1 l’action-thriller “La Fuggitiva”|Con Vittoria Puccini, Eugenio Mastrandrea e Pina Turco - scardamaglia3 : RT @RaiPremium: Alle 21:20 “La Fuggitiva”, episodi 5-6 di Carlo Carlei. con Vittoria Puccini, Pina Turco, Eugenio Mastrandrea. Arianna, in… - RaiPremium : Alle 21:20 “La Fuggitiva”, episodi 5-6 di Carlo Carlei. con Vittoria Puccini, Pina Turco, Eugenio Mastrandrea. Ari… - itslily98 : Io adoro Pina Turco ma devo ammettere che la sua interpretazione non mi convince per niente. #LaFuggitiva - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Vittoria Puccini nei panni de “La fuggitiva” su Rai1 – Terzo episodio della serie con Eugenio Mastra… -