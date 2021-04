Pillole velenose sull’Isola | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 6 | “Facile entrare | quasi impossibile uscire?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un’altra settimana è passata all’ isola dei famosi e indovinate? Anche a sto giro non è uscito nessuno?. In nomination c’erano Fariba, Vera e Miryea, tutte e tre sono ancora?. Ormai il televoto è una barzelletta, sono tre volte che la Gemma viene eliminata dal pubblico e sono tre volte che si inventano nuove isole e nuove regole pur di tenerla in gioco?. Non uno ma tre televoti persi, ma siccome a conduttrice, autori e opinionisti piace da matti( solo a loro ormai è chiaro), il pubblico non conta nulla. Ora è di nuovo in nomination, Ilary ha detto che a sto giro qualcuno esce, sicuro il televoto lo perde ancora Vera, voglio vedere se mantiene la promessa o se dopo, parasite Island, playa esperanza e playa imboscata, si inventano che so, playa raccomandatos, pur di non farla tornare in Italia!??Ci rendiamo conto che l’unico modo per ...