Pietro Delle Piane dopo la denuncia di Mediaset fa delle rivelazioni

(Di martedì 27 aprile 2021) Il mese scorsoa Live Non è la d’Urso ha detto che a Temptation Island ha recitato un ruolo. Barbara in diretta ha letto un comunicato diin cui si sottolineava come nel reality mariano non ci fossero copioni. Il Biscione e la Fascino hanno ritenuto opportuno procedere per vie legali contro l’attore. A distanza di qualche settimanaha rotto il silenzio su questo putiferio. “Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. – ha dichiaratoa SuperGuida Tv – Non ho ...