Piano scuole estate: mezzo miliardo di euro per rinforzo, 70% al sud. Adesione docenti sarà libera (Di lunedì 26 aprile 2021) Sindacati convocati dal ministero dell'Istruzione per l'informativa sul Piano estate. Il Piano prende forma: dal ministero fanno sapere che non si tratterà di recupero bensì di rinforzo. mezzo miliardo di euro che viene dato alle scuole affinché possano realizzare interventi di supporto per potenziamento e rinforzo delle competenze degli studenti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Sindacati convocati dal ministero dell'Istruzione per l'informativa sul. Ilprende forma: dal ministero fanno sapere che non si tratterà di recupero bensì didiche viene dato alleaffinché possano realizzare interventi di supporto per potenziamento edelle competenze degli studenti L'articolo .

Advertising

LaStampa : Enrico Giovannini: “Subito nuovi mezzi pubblici e più igiene a bordo, a settembre nuovi orari per scuole e uffici” - mdimagritt : Inseguire la neutralità climatica e per la transizione energetica si passa dai 7 mld € investiti dal piano Conte a… - MovArturoSP : Mò fa il piano. A poche settimane dalla fine delle scuole. A ottobre si vantavano di essere pronti ??… - Cami71Michele : @MadameA02 Grazie alle mie insistenze tra qualche giorno torna il sole. Lotteremo sino che non ci sarà ascolto. Abb… - Roberto_Bosio : Scuole aperte d’estate, attività di recupero prima del nuovo anno scolastico. Docenti pagati extra. In arrivo il pi… -