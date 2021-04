Piacenza, la procura chiede condanne fino a 16 anni per i 5 carabinieri della caserma Levante: “Traditori dello Stato” (Di lunedì 26 aprile 2021) Li ha chiamati “Traditori dello Stato“. Così il procuratore di Piacenza, Grazia Pradella, ha definito i carabinieri imputati per i fatti della caserma Levante, al termine della requisitoria della pubblica accusa nel processo in rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena. La procura ha concluso chiedendo la condanna a 16 anni, 1 mese e 10 giorni per Giuseppe Montella, appuntato considerato il leader dei militari arrestati la scorsa estate per reati come tortura, spaccio, estorsione. E poi 14 anni, 5 mesi e 10 giorni chiesti per Salvatore Cappellano, 13 anni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Li ha chiamati ““. Così iltore di, Grazia Pra, ha definito iimputati per i fatti, al terminerequisitoriapubblica accusa nel processo in rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzopena. Laha conclusondo la condanna a 16, 1 mese e 10 giorni per Giuseppe Montella, appuntato considerato il leader dei militari arrestati la scorsa estate per reati come tortura, spaccio, estorsione. E poi 14, 5 mesi e 10 giorni chiesti per Salvatore Cappellano, 13per ...

