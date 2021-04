Pescara-Entella (martedì 27 aprile, ore 14): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 26 aprile 2021) Recupero della trentaquattresima giornata di Serie B che sa molto di ultima spiaggia per entrambe le contendenti: da una parte il Pescara di Grassadonia, dall’altra il fanalino di coda Entella. Per il delfino una stagione storta che è ancora recuperabile, con il quartultimo posto distante solamente quattro lunghezze. La fuga dell’Ascoli tuttavia rischia di sconvolgere tutti i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 26 aprile 2021) Recupero della trentaquattresima giornata di Serie B che sa molto di ultima spiaggia per entrambe le contendenti: da una parte ildi Grassadonia, dall’altra il fanalino di coda. Per il delfino una stagione storta che è ancora recuperabile, con il quartultimo posto distante solamente quattro lunghezze. La fuga dell’Ascoli tuttavia rischia di sconvolgere tutti i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Pescara-Entella (martedì 27 aprile, ore 14): formazioni, quote, pronostici - TuttoEntella : Il Secolo XIX-Levante: 'A Pescara in campo solo giocatori motivati: quattro Primavera nell'#Entella verde di Volpe'… - NotizieAbruzzo : Diretta Pescara – Virtus Entella: dove vedere la partita in tv e streaming - psb_original : Pescara, squadra al lavoro in vista dell'Entella #SerieB - TUTTOB1 : Pescara: biancazzurri al lavoro verso il recupero contro l’Entella -