Per una "sana" politica di export della Difesa. Scrive il gen. Camporini (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel dibattito sull'export di sistemi per la Difesa, c'è un argomento che alcuni commentatori hanno già indicato, ma che è bene approfondire, ed è la valenza politica di queste operazioni, che vanno bene al di là dell'opportunità industriale e finanziaria di ogni singolo contratto, che pure non può essere trascurata, attesa la rilevanza dimensionale dei prodotti specifici. Essendo la sicurezza dei cittadini, e quindi la Difesa del territorio, una delle funzioni fondamentali di uno Stato, chi si affida a un fornitore per acquisire un sistema d'arma, lo fa non solo in base alla qualità del prodotto e ai costi connessi, ma anche, se non soprattutto, per i legami con il Paese fornitore, di cui deve essere attentamente valutata l'affidabilità politica e la stabilità, nonché la solidità di un rapporto ...

