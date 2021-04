Pensioni, il Recovery cancella Quota 100. Così sarà Quota 102 (Di lunedì 26 aprile 2021) Quota 100 verso lo stop alla fine del 2021. Mentre il governo Draghi, con l’ultime bozza del Recovery Plan, sembra voler accantonare la riforma varata dal governo Conte I, prende Quota in queste ore l’ipotesi che la misura possa essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono Quota 102. Addio a Quota 100 alla fine del 2021 E’ quanto prevede la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal Governo e arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri. “In tema di Pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”, si legge. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021)100 verso lo stop alla fine del 2021. Mentre il governo Draghi, con l’ultime bozza delPlan, sembra voler accantonare la riforma varata dal governo Conte I, prendein queste ore l’ipotesi che la misura possa essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono102. Addio a100 alla fine del 2021 E’ quanto prevede la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal Governo e arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri. “In tema di, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100 terminerà a fine anno esostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”, si legge. ...

Advertising

TecnicaScuola : Pensioni, il Recovery fund riabilita la Legge Fornero: dal 1° gennaio via non prima di 67 anni, Bruxelles rifiuta “… - DiegoGiacchero : RT @PMI_it: Recovery Plan, approvato il PNRR Draghi da 221 miliardi: Approvato il Recovery Plan: nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Res… - My_Salute : - GMarchignoli : La famosa riforma Fornero... tutti la criticano, nessuno la leva ????.. Pensioni, il Recovery fund riabilita la Leg… - infoitinterno : Pensioni, il Recovery fund riabilita la Legge Fornero: dal 1° gennaio via non prima di 67 anni, Bruxelles rifiuta “… -