Pensiero del giorno – La dea Ecate

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Trovo molto affascinante l’antica Dea, una dei Titani del mondo greco. Venerata da greci e romani, aveva però radici preindoeuropee. La sua figura, rappresentata dapprima singolarmente divenne, nel corso del tempo, trina. Era ritenuta al centro dei tre mondi: mare, terra e cielo. Come tale, aveva il potere di concedere o negare agli uomini ciò a cui bramavano. Paragonabile, in ciò, allo stesso Zeus. Come trimorfa, era protettrici dei crocicchi, cioè del punto in cui tre strade si incrociano. In questi luoghi, l’ultimodi ogni mese, i fedeli facevano offerte di cibo per ottenere protezione e divinazione. A lei, infatti, erano attribuiti poteri magici. Era la Dea della Luna in fase calante, del lato oscuro del satellite dove si dice che risiedano le streghe. Era la sacerdotessa che svela i segreti della conoscenza. I simboli, spesso visibili ...