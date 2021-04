Advertising

TV7Benevento : Pd: Ciambella a Letta, 'restituiamo orgoglio a chi si spende per la democrazia locale'... - formichenews : Caro Letta, restituiamo orgoglio a chi si spende per la democrazia locale. Pubblichiamo la lettera aperta di Luisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciambella Letta

Metro

LuisaDove si sta trasformando nella classicauscita senza il buco quel cambio di genere praticamente imposto al vertice dal nuovo segretario del partito Enrico, quasi per scusarsi di non ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Caro Segretario, nel nostro Dna è iscritta la parola autonomie. (...) L'autonomia, come sappiamo, risiede nella comunità. In passato l'Anci, di cui faccio parte come consi ...Sono un’eletta del Pd. Oggi mi onoro di condividere con altri colleghi e colleghe l’esperienza di consigliere comunale della mia città, Viterbo, alla cui buona amministrazion ...