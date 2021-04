Paura nella notte a Roma: forte boato avvertito nel Teatro Olimpico, ecco cosa è successo (FOTO) (Di lunedì 26 aprile 2021) Paura nella notte a Roma dove un forte boato proveniente dal Teatro Olimpico ha scosso il sonno dei residenti. Era da poco passata la mezzanotte quando i Vigili del Fuoco sono arrivati presso la struttura di Piazza Gentile da Fabriano al civico 17: giunti sul posto gli operatori hanno accertato il malfunzionamento di un trasformatore elettrico all’interno di una cabina ACEA. Lo stesso era in parte a servizio del Teatro. Non ci sono stati feriti, intervento è poi terminato intorno all’1 e 40. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)dove unproveniente dalha scosso il sonno dei residenti. Era da poco passata la mezzaquando i Vigili del Fuoco sono arrivati presso la struttura di Piazza Gentile da Fabriano al civico 17: giunti sul posto gli operatori hanno accertato il malfunzionamento di un trasformatore elettrico all’interno di una cabina ACEA. Lo stesso era in parte a servizio del. Non ci sono stati feriti, intervento è poi terminato intorno all’1 e 40. 1 di 2 ...

Advertising

CorriereCitta : Paura nella notte a Roma: forte boato avvertito nel Teatro Olimpico, ecco cosa è successo (FOTO) - armandazzo : RT @Daniele_Manca: La scuola che riapre. O il voto o la vita! | #Ultimobanco di ?@aledavenia? Il sapere non cresce nella paura della verifi… - anis_epis : Il sapere non cresce nella paura della verifica, ma nella gioia della scoperta. 76. O il voto o la vita! di… - Daniele_Manca : La scuola che riapre. O il voto o la vita! | #Ultimobanco di ?@aledavenia? Il sapere non cresce nella paura della v… - 0123456789M12 : Mothership informa che vediamo nella politica una strategia di giocatori di poker semplicemente per fare paura quan… -