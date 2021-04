Papa Bonifacio VI: l’elezione pontificia e le scomuniche (Di lunedì 26 aprile 2021) Papa Bonifacio VI è il centododicesimo Santo Padre della Chiesa cattolica. A capo del Regno pontificio, il 10 aprile 896, in successione a Papa Formoso. Durante la carica religiosa, il pontefice romano subisce la scomunica da Papa Giovanni VIII, a causa di immoralità. Tale provvedimento avviene per due volte, nei confronti del Santo Padre, anche Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021)VI è il centododicesimo Santo Padre della Chiesa cattolica. A capo del Regno pontificio, il 10 aprile 896, in successione aFormoso. Durante la carica religiosa, il pontefice romano subisce la scomunica daGiovanni VIII, a causa di immoralità. Tale provvedimento avviene per due volte, nei confronti del Santo Padre, anche

Papa Bonifacio VI: l'elezione pontificia e le scomuniche Papa Bonifacio VI è il secondo pontefice, che esercita la carica più breve, in Santa Sede. Il pontefice riceve due scomuniche per immoralità.

