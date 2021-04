Osteria del Biliardo – Milano (Di martedì 27 aprile 2021) Osteria del Biliardo Via Enrico Cialdini, 107 – 20154 Milano Tel. 02/36756256 Sito Internet: www.OsteriadelBiliardo.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 5/8€, primi 8/9€, secondi 12/15€, dolci 3,50/5€ Giorno di chiusura: mai OFFERTADiciamo subito cosa ci è piaciuto: si tratta di un locale probabilmente, anzi sicuramente, unico nel suo genere a Milano. Lasciatevi alle spalle gli scintillanti skyline in continua evoluzione di Porta Nuova e Porta Garibaldi e dopo pochi chilometri vi ritroverete nel dedalo di stradine e case basse del quartiere periferico di Affori, un tempo piccolo borgo poi incorporato nella città. Qui, 7 anni fa, il titolare prese in gestione un circolo, fino a quel momento utilizzato come bar e ritrovo per gli abitanti del quartiere, con cucina aperta solo per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021)delVia Enrico Cialdini, 107 – 20154Tel. 02/36756256 Sito Internet: www.del.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 5/8€, primi 8/9€, secondi 12/15€, dolci 3,50/5€ Giorno di chiusura: mai OFFERTADiciamo subito cosa ci è piaciuto: si tratta di un locale probabilmente, anzi sicuramente, unico nel suo genere a. Lasciatevi alle spalle gli scintillanti skyline in continua evoluzione di Porta Nuova e Porta Garibaldi e dopo pochi chilometri vi ritroverete nel dedalo di stradine e case basse del quartiere periferico di Affori, un tempo piccolo borgo poi incorporato nella città. Qui, 7 anni fa, il titolare prese in gestione un circolo, fino a quel momento utilizzato come bar e ritrovo per gli abitanti del quartiere, con cucina aperta solo per ...

