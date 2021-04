Ospedale Santobono | Pronto soccorso dedicato al bimbo ebreo cavia dei nazisti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi ildell’pediatricodi Napoli è intitolato a Sergio De Simone,napoletano vittima dell’Olocausto, morto a soli 7 anni dopo essere stato sottoposto alle sperimentazioni mediche di Kurt Heissmeyer nel campo di concentramento di Neuengamme. Il piccolo Sergio, originario del quartiere Vomero, fu l’unico bambino italiano dei 20 selezionati come cavie umane, tutti tra i 5 e i 12 anni. La cerimonia di intitolazione del, non distante dalla casa nella quale Sergio De Simone nacque, si è svolta questa mattina alla presenza del fratello, Mario De Simone, del direttore generale dell’Azienda ospedaliera-Pausilipon Rodolfo Conenna e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Santobono

Da oggi il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli è intitolato a Sergio De Simone, bimbo napoletano vittima dell'Olocausto, morto a soli 7 anni dopo essere stato sottoposto alle ...Cerimonia di inaugurazione per l'intitolazione del pronto soccorso del Pausillipon a Sergio De Simone. Lo avevamo anticipato nei mesi scorsi, quando erano stati completati tutti i passi necessari per ...