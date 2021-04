Oscar | Nomadland miglior film | Italia a bocca asciutta

(Di lunedì 26 aprile 2021)è ildell’anno Ecco tutti i premi della 93esima edizione degli, i premi del cinema consegnati questa notte a Hollywood con una cerimonia ridotta a causa del Covid-19.regia: Chloé Zhao (attore: Anthony Hopkins (The Father – Nulla è come sembra)attrice: Frances McDormand (attore non protagonista: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)attrice non protagonista: Yuh-Jung Youn (Minari)internazionale: Un altro giro (Thomas Vinterberg)d’animazione: Soul (Pete Docter e Dana ...

Perché la militantissima leading actress e produttrice diè al suo terzoda protagonista, mentre Sir Anthony (straordinario per The Father ) al suo secondo. " Tornate in sala, vedete ...Ecco tutti i premi della 93esima edizione edizione degli. Miglior film :Miglior regia : Chloé Zhao () Miglior attore : Anthony Hopkins (The Father - Nulla è come sembra) ...Oscar 2021 più forti della pandemia, gli sforzi dell'Academy hanno permesso di realizzare il primo grande evento in presenza dell'era Covid. Un red carpet lontano da quello sfarzoso a cui eravamo abit ...Un piccolo giallo, mentre a Los Angeles calava bruscamente il sipario. Hopkins, che aveva già vinto nel 1994 per Il silenzio degli innocenti, non ha ritirato il premio di persona, mentre l’atteso disc ...