Oscar: 'Nomadland' dal 29 aprile nelle sale italiane (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - 'Nomadland', il lungometraggio Searchlight Pictures vincitore di tre Premi Oscar come Miglior film, Miglior regista (Chloé Zhao) e Miglior attrice (Frances McDormand), arriverà il 29 aprile nelle sale italiane e il 30 aprile su Star all'interno di Disney+. Diretto dalla regista vincitrice dell'Academy Award Chloé Zhao e interpretato dall'attrice Premio Oscar Frances McDormand, il film è basato sul libro di Jessica Bruder 'Nomadland. Un racconto d'inchiesta', edito in Italia da Edizioni Clichy. Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - '', il lungometraggio Searchlight Pictures vincitore di tre Premicome Miglior film, Miglior regista (Chloé Zhao) e Miglior attrice (Frances McDormand), arriverà il 29e il 30su Star all'interno di Disney+. Diretto dalla regista vincitrice dell'Academy Award Chloé Zhao e interpretato dall'attrice PremioFrances McDormand, il film è basato sul libro di Jessica Bruder '. Un racconto d'inchiesta', edito in Italia da Edizioni Clichy. Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. ...

Advertising

DisneyPlusIT : E l'Oscar va a... #Nomadland! Congratulazioni al cast e alla troupe per i 3 Oscar vinti! #Nomadland è dal 29 aprile… - MediasetTgcom24 : Oscar 2021, trionfa Nomadland | Delusione Pausini, Italia a mani vuote #oscar2021 - Corriere : ?? Tutti i premi e i protagonisti degli Oscar 2021 - paoloigna1 : RT @ImmaginatiElisa: E' #ChloéZao ha vincere l'Oscar per la miglior regia e il miglior film con 'Nomadland' (2020). Entra nella storia come… - artvmotorsport_ : RT @Una_Gioia_Mai: Frances McDormand ha vinto per tre volte il premio Oscar come miglior attrice protagonista: - Fargo (1997) - Tre manifes… -