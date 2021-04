Oscar: ‘Nomadland’ dal 29 aprile nelle sale italiane (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – ‘Nomadland’, il lungometraggio Searchlight Pictures vincitore di tre Premi Oscar come Miglior film, Miglior regista (Chloé Zhao) e Miglior attrice (Frances McDormand), arriverà il 29 aprile nelle sale italiane e il 30 aprile su Star all’interno di Disney+. Diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao e interpretato dall’attrice Premio Oscar Frances McDormand, il film è basato sul libro di Jessica Bruder ‘Nomadland. Un racconto d’inchiesta’, edito in Italia da Edizioni Clichy. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) –, il lungometraggio Searchlight Pictures vincitore di tre Premicome Miglior film, Miglior regista (Chloé Zhao) e Miglior attrice (Frances McDormand), arriverà il 29e il 30su Star all’interno di Disney+. Diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao e interpretato dall’attrice PremioFrances McDormand, il film è basato sul libro di Jessica Bruder ‘Nomadland. Un racconto d’inchiesta’, edito in Italia da Edizioni Clichy. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

