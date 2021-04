Oscar: niente premi per l’Italia Laura Pausini ha interpretato "Io sì/Seen" canzone originale del film "La vita davanti a sé" girato a Bari (Di lunedì 26 aprile 2021) premio Oscar per la miglior canzone originale va a “Fight for you”. Dunque Laura Pausini non ce l’ha fatta purtroppo ad aggiudicarsi la statuetta. Ha comunque interpretato, nella cerimonia dell’Academy Awards, “Io sì/Seen” canzone originale del film “La vita davanti a sé” girato a Bari con cui era in lizza. Nessun Oscar per l’Italia: non ce l’ha fatta neppure Massimo Cantini Parrini (che era in lizza per i costumi), né Dalia Colli & Francesco Pegoretti (candidati per il makeup) del film “Pinocchio” di Matteo Garrone. (foto: tratta da tweet di Laura ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 aprile 2021)per la migliorva a “Fight for you”. Dunquenon ce l’ha fatta purtroppo ad aggiudicarsi la statuetta. Ha comunque, nella cerimonia dell’Academy Awards, “Io sì/del“Laa sé”con cui era in lizza. Nessunper: non ce l’ha fatta neppure Massimo Cantini Parrini (che era in lizza per i costumi), né Dalia Colli & Francesco Pegoretti (candidati per il makeup) del“Pinocchio” di Matteo Garrone. (foto: tratta da tweet di...

