**Oscar: Frances McDormand la ribelle sbaraglia tutti, è la sua terza statuetta** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Non ama le interviste, i riflettori, il glam. Eppure, Frances McDormand ha spiazzato tutti ancora una volta: nella notte del cinema che ha consacrato il 'women power' femminile, l'attrice e produttrice statunitense ha alzato la sua terza ambitissima statuetta, con un 'ululato' di ringraziamento che verrà di sicuro ricordato negli annali della storia del cinema hollywoodiano. "A me piace fare il mio lavoro. Grazie", è stato il laconico ringraziamento della McDormand che, con il ruolo di Fern, una vedova che durante la Grande Recessione attraversa gli Stati uniti a bordo del suo furgone, ha conquistato i giurati e ha vinto con 'Nomadland' il suo terzo Oscar dopo 'Fargo' (nel 1993) e 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' (nel 2017). A pari merito con Meryl Streep, ad un solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Non ama le interviste, i riflettori, il glam. Eppure,ha spiazzatoancora una volta: nella notte del cinema che ha consacrato il 'women power' femminile, l'attrice e produttrice statunitense ha alzato la suaambitissima statuetta, con un 'ululato' di ringraziamento che verrà di sicuro ricordato negli annali della storia del cinema hollywoodiano. "A me piace fare il mio lavoro. Grazie", è stato il laconico ringraziamento dellache, con il ruolo di Fern, una vedova che durante la Grande Recessione attraversa gli Stati uniti a bordo del suo furgone, ha conquistato i giurati e ha vinto con 'Nomadland' il suo terzo Oscar dopo 'Fargo' (nel 1993) e 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' (nel 2017). A pari merito con Meryl Streep, ad un solo ...

Advertising

Adnkronos : #Oscars, trionfo Nomadland: miglior film, regia e attrice per Frances McDormand. Fuori gli italiani: a secco Pausin… - simonahtgawm : RT @Una_Gioia_Mai: Buongiorno a tutti ma soprattutto a Frances McDormand e Anthony Hopkins che hanno vinto l'Oscar come miglior attrice e m… - fridayiminI0ve : buongiorno non me ne frega un cazzo della Pausini che ha perso l’Oscar se quello per la migliore attrice l’ha vinto… - strangethedrevm : Stesa btw per come Frances si è presentata agli Oscar raga della serie c'ho 63 anni e non c'avevo voglia di mollare… - MANG0FL0WER : mi sveglio e leggo che Frances McDormand e Chloé Zhao hanno vinto l’Oscar e sono felice -