Oscar delle donne con Chloé Zhao miglior regia per Nomadland. Sfuma il sogno per Pausini e Pinocchio (Di lunedì 26 aprile 2021) Trasferta hollywoodiana senza fortuna per l'Italia che torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature. Non ce l'ha fatta Laura Pausini con la sua "Io sì" , canzone originale per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti nè Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco di Pinocchio e Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre di Pinocchio di Matteo Garron Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Trasferta hollywoodiana senza fortuna per l'Italia che torna da Los Angeles senzanonostante le tre candidature. Non ce l'ha fatta Lauracon la sua "Io sì" , canzone originale per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti nè Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco die Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre didi Matteo Garron

Advertising

SkyTG24 : Attore, regista e produttore, ha vinto un premio Oscar nel 1993 per “Profumo di Donna”: oggi #AlPacino compie 81 an… - tg2rai : Conto alla rovescia per la notte degli Oscar. L'Italia sogna con Laura Pausini per la miglior canzone mentre per tr… - tg2rai : La notte degli oscar. Sul palco Laura Pausini, candidata per la miglior canzone 'Porto con me l'Italia'. In corsa a… - seattlequeers : @middleagewome la mia testa ha deciso che doveva vedere gli oscar, non doveva perdersi un momento del genere. sto t… - MarioMonopoli97 : Ok il cantante di una delle mie Band preferite di sempre ha vinto 2 Oscar passando dall'industrial rock dei Nine In… -