Oscar 2021 | una cerimonia all’insegna del politicamente corretto Tranne negli ultimi 10 minuti | ecco cosa è successo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da #sowhite a #almostwhite. Glidiecidella Notte deglinon devono essere stati un gran bel momento per la crew afroamericana e asiatica presente alla. Il vecchio ritornello degliagli Attori Protagonisti assegnati ad attori wasp non ha tardato a presentarsi anche quest’anno. Per intenderci: dopo tre ore di show super cool con dj afroamericano QuestLove a scratchare ad ogni stacco musicale, Daniel Kaluuya a far echeggiare l’icona socialista delle Pantere Nere Fred Hampton, e Regina King ad aprire la serata ricordando il verdetto “giusto” sull’assassinio di George Floyd (“se fosse andata diversamente avrei tolto i tacchi e indossato gli stivali per marciare”), l’avvento molto moscio e tradizionale di ...