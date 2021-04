Oscar 2021, le foto del red carpet (Di lunedì 26 aprile 2021) Tante facce note nella consueta sfilata di sfarzo con cui inizia la serata più importante del cinema Leggi su ilpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Tante facce note nella consueta sfilata di sfarzo con cui inizia la serata più importante del cinema

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - Agenzia_Ansa : Per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. 'Io Si/Seen' merita l'Oscar per la miglior canzone origi… - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - mymovies : Oscar 2021, a Daniel Kaluuya il premio come Miglior attore non protagonista per Judas and the Black Messiah… - VickyAlessandra : RT @repubblica: Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano -