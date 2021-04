Oscar 2021 | Laura Pausini | “Torno in Italia felice”

(Di lunedì 26 aprile 2021)? “indi aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita”. E’ il commento cheaffida ad Instagram, descrivendo le sue emozioni al termine della notte degli. “indi riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte….incredibile!”, scrive l’artista romagnola. “Aver fatto parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’ con Edoardo ...

... dove è stato lanciato a partire dal mese di aprile, lo stesso in cui era programmata la serata degli, eccezionalmente slittata in primavera a causa della pandemia.Inoltre, con i quattrototali ottenuti nella sua carriera, Frances McDormand raggiunge il record numerico di Katharine Hepburn , anche se quest'ultima li aveva vinti tutti come attrice ...Attesissimo il ritorno in presenza per la cerimonia degli Oscar 2021, che premiano l'annunciato Nomadland. Poche soddisfazioni per Garrone e Laura Pausini ...Durante gli Oscar la Warner Bros. ha mostrato un nuovo trailer per la loro prossima uscita estiva, In the Heights - Sognando New York.