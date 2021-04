Oscar 2021 | Laura Pausini | “Torno in Italia felice” I vincitori della serata VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sul Red CarpetNotte degliha sfilato anche. L’artista vincitrice del Golden Globe ha cantato la sua Io sì La notte degliha segnato diversi record: certamente meriterebbe un capitolo a sé la statuetta assegnata alla 93esima edizione – per la miglior regia – a Nomadland di Chloé Zhao, la seconda donna e la prima asiatica al mondo a ricevere il premio. Premiata anche come migliore attrice protagonista la stessa France McDormand per Nomadland e premiati anche i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher e Dan Janvey. Tra nomi storici e rivelazioni dell’ultimo minuto, l’come miglior attore protagonista è andato a Anthony Hopkins per la sua interpretazione The Father. Una vittoria, la sua ...