Oscar 2021 | Laura Pausini | il suo vestito sul red carpet è da diva FOTO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Agliha indossato undi Valentino per un'apparizione dasul reddella Notte delle Stelle: ecco lee i dettagli. In occasione della cerimonia degliha sfoggiato undi Valentino Haute Couture disegnato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. I dettagli del look della cantante sono stati svelati dal suo stylist Andrea Mennella a Io Donna. L'abito Valentino Haute Couture in seta e lana double indossato dasul reddella cerimonia degliè stato disegnato appositamente per lei ...

In Cina glinon sono mai esistiti. Il governo cinese ha tenuto fede agli 'impegni' presi negli scorsi giorni, imponendo il silenzio assoluto sui media e la censura a tappeto sui social. Sparisce così ...Da Halle Barry con il suo nuovo compagno Val Hunt, all'attore Riz Riz Ahmed con la moglie Fatima, dallo sceneggiatore Aaron Sorkin con la fidanzata Paulina Porizkova a Viola Davis e Julius Tennon, ...Halle Barry rimane quindi ancora l’unica afroamericana ad aver vinto un Oscar come protagonista (Monster’s ball, 2002) e Sidney Poitier nel 1964 per I gigli del campo Il vecchio ritornello degli Oscar ...Eppure il premio come Migliore Attore Protagonista è andato a Anthony Hopkins, per il ruolo che ha rivestito in The Father. Quest’anno, invece, si è chiusa con le categorie Miglior Attrice Protagonist ...