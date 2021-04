Oscar 2021 | Laura Pausini è la grande delusa | la rapper 23enne H E R le soffia il premio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non è bastato l’entusiasmo di papà Fabrizio, che qualche giorno fa si era detto sicuro della vittoria, o la bacchetta ‘magica’ portata in tasca fin dai Grammy del 2006, e neanche il tifo sfegatato dell’esercito di fan pronti a festeggiare la notte del sogno americano.è ladella Notte degli: il suo brano ‘Io sì/Seen‘, colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren, si è dovuto inchinare di fronte a ‘Fight For You, della 24enne H.E.R., incoronata come miglior canzone originale per il film ‘Judas and the Black Messiah’. La, che era in lizza con il brano scritto dalla cantautrice Diane Warren con le parole dell’artista italiano Niccolò Agliardi, si era esibita nel preshow registrato ...