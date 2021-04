Oscar 2021, i migliori e i peggiori momenti della serata (Di lunedì 26 aprile 2021) (Foto: Getty Images)Nessun giudizio può essere troppo rigido nei confronti degli Oscar 2021: il mondo è esploso nell’ultimo anno a causa del coronavirus, il settore del cinema, di conseguenza, ha vissuto mesi di grande difficoltà, e anche i premi dell’Academy di Hollywood si son dovuti rivoluzionare. Ricapitoliamo: da una parte, questa 93esima edizione ha assegnato riconoscimenti importanti, che hanno premiato bei film e hanno dato valore alla diversità di voci e visioni; dall’altra, però, è stata anche una serata in cui ha dominato un’atmosfera di pacata rassegnazione e di normalità un po’ forzata. Qui le (poche) sorprese, giusto due, e i grandi momenti no: 1. Il ballo di Glenn Close Glenn Close, everyone! #Oscars pic.twitter.com/akwOxvRS6s — The Academy (@TheAcademy) April 26, ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) (Foto: Getty Images)Nessun giudizio può essere troppo rigido nei confronti degli: il mondo è esploso nell’ultimo anno a causa del coronavirus, il settore del cinema, di conseguenza, ha vissuto mesi di grande difficoltà, e anche i premi dell’Academy di Hollywood si son dovuti rivoluzionare. Ricapitoliamo: da una parte, questa 93esima edizione ha assegnato riconoscimenti importanti, che hanno premiato bei film e hanno dato valore alla diversità di voci e visioni; dall’altra, però, è stata anche unain cui ha dominato un’atmosfera di pacata rassegnazione e di normalità un po’ forzata. Qui le (poche) sorprese, giusto due, e i grandino: 1. Il ballo di Glenn Close Glenn Close, everyone! #s pic.twitter.com/akwOxvRS6s — The Academy (@TheAcademy) April 26, ...

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - TuttoQuaNews : RT @Corriere: ?? La guida completa su come vedere i film, in sala e in streaming - mtvitalia : Dopo aver vinto come Miglior Attore Non Protagonista lo scorso anno, Brad Pitt è salito sul palco degli #Oscars2021… -