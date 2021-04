Oscar 2021: i dati di ascolto sono negativi, la serata ha registrato un -58% di ascolti (Di lunedì 26 aprile 2021) La serata di consegna dei premi Oscar 2021 ha registrato un calo di ascolti rispetto a un anno fa pari al -58% di spettatori sintonizzati. Gli ascolti della serata di premiazione degli Oscar 2021 hanno subito un significativo calo rispetto al 2020 arrivando a quota -58% rispetto al numero di persone sintonizzate negli Stati Uniti sull'appuntamento nel 2020. I dati elaborati da Nielsen rivelano infatti che sono 9.85 milioni di americani si sono sintonizzati sulla serata di premiazione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy. Il network ABC annuncerà i dati ufficiali di ascolto nella giornata di domani rivelando l'accoglienza da parte ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladi consegna dei premihaun calo dirispetto a un anno fa pari al -58% di spettatori sintonizzati. Glidelladi premiazione deglihanno subito un significativo calo rispetto al 2020 arrivando a quota -58% rispetto al numero di persone sintonizzate negli Stati Uniti sull'appuntamento nel 2020. Ielaborati da Nielsen rivelano infatti che9.85 milioni di americani sisintonizzati sulladi premiazione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy. Il network ABC annuncerà iufficiali dinella giornata di domani rivelando l'accoglienza da parte ...

