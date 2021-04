Oscar 2021: Frances McDormand, l’«anti-diva» che ha spiazzato tutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Chiariamolo subito: nessuno si sarebbe aspettato che Frances McDormand, alla 93esima edizione degli Oscar andati in scena la notte tra il 25 e il 26 aprile, avrebbe vinto la statuetta come miglior attrice protagonista. La sua nomination per Nomadland, la pellicola già premiata alla Mostra del Cinema di Venezia che ha vinto il premio come miglior film e come miglior regista a Chloé Zhao, la seconda donna e la prima asiatica a trionfare nella categoria nella storia dell’Academy, era passata in sordina, schiacciata dal possibile trionfo di Viola Davis, che per il suo ruolo in Ma Rainey’s Black Bottom sarebbe arrivata a due Oscar totali, e al probabile ribaltone di Carey Mullighan che rischiava di vincere per il film Una donna promettente di Emerald Fennell, che si è portato a casa il premio per la miglior sceneggiatura originale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) Chiariamolo subito: nessuno si sarebbe aspettato che Frances McDormand, alla 93esima edizione degli Oscar andati in scena la notte tra il 25 e il 26 aprile, avrebbe vinto la statuetta come miglior attrice protagonista. La sua nomination per Nomadland, la pellicola già premiata alla Mostra del Cinema di Venezia che ha vinto il premio come miglior film e come miglior regista a Chloé Zhao, la seconda donna e la prima asiatica a trionfare nella categoria nella storia dell’Academy, era passata in sordina, schiacciata dal possibile trionfo di Viola Davis, che per il suo ruolo in Ma Rainey’s Black Bottom sarebbe arrivata a due Oscar totali, e al probabile ribaltone di Carey Mullighan che rischiava di vincere per il film Una donna promettente di Emerald Fennell, che si è portato a casa il premio per la miglior sceneggiatura originale.

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - livbrandao : Analisei. - belnomeutente88 : Nonostante tutto ????YOU ARE OUR WINNER LAU????? Laura Pausini oscar 2021???? #IoSì #PausiniOscar #Oscars -