Oscar 2021, cronaca della nottata fra grandi traguardi e poche sorprese (Di lunedì 26 aprile 2021) Una cerimonia rivoluzionata dalle misure di sicurezza anti-contagio. Una disperata ricerca di normalità riuscita fino a un certo punto. E nonostante i traguardi politici, troppi pochi guizzi. Ecco come è andata l’edizione numero 93 degli Academy Awards Chloé Zhao ritira l’Oscar come miglior regista per Nomadland (foto: Getty Images)In Italia in molti hanno già deciso che gli Oscar 2021 sono stati dominati dal politicamente corretto, perché probabilmente per loro è l’unica spiegazione da addurre quando degli artisti di colore vincono su artisti bianchi. In effetti la serata, che si è svolta la scorsa notte condizionata dalla situazione anomala in cui si trova il mondo da un anno a questa parte, ha visto sconfitti i candidati nostrani (Laura Pausini per la Miglior canzone originale e Massimo Cantini Parrini per i ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Una cerimonia rivoluzionata dalle misure di sicurezza anti-contagio. Una disperata ricerca di normalità riuscita fino a un certo punto. E nonostante ipolitici, troppi pochi guizzi. Ecco come è andata l’edizione numero 93 degli Academy Awards Chloé Zhao ritira l’come miglior regista per Nomadland (foto: Getty Images)In Italia in molti hanno già deciso che glisono stati dominati dal politicamente corretto, perché probabilmente per loro è l’unica spiegazione da addurre quando degli artisti di colore vincono su artisti bianchi. In effetti la serata, che si è svolta la scorsa notte condizionata dalla situazione anomala in cui si trova il mondo da un anno a questa parte, ha visto sconfitti i candidati nostrani (Laura Pausini per la Miglior canzone originale e Massimo Cantini Parrini per i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. 'Io Si/Seen' merita l'Oscar per la miglior canzone origi… - caterinabalivo : Stasera la grande notte degli #Oscar2021 Pronti?!? Ve ne parlo su #caterinasecrets Ps: Forza @LauraPausini ????… - Corriere : #Oscars2021 L'Oscar per il miglior film d'animazione va a #Soul Sul Corriere, vi raccontiamo la notte degli Osca… - demofiliaco : RT @ilpost: Tutti i vincitori degli Oscar 2021 - elenafitz : #Oscars2021 meritato! Grazie @antofitz x avermelo suggerito! Oscar: miglior documentario My Octopus Teacher -