Oscar 2021 | Anthony Hopkins miglior attore

(Di lunedì 26 aprile 2021)a 83 anni ha vinto la sua seconda statuetta comeper ‘The Father’ (film che ha ricevuto anche il riconoscimento per la sceneggiatura non originale), battendo il compianto Chadwick Boseman, protagonista di ‘Ma’ Rainey’s Black Bottom’ (che ha vinto i premi per i costumi e il trucco)., che aveva vinto la prima statuetta nel 1992 per ‘Il silenzio degli innocenti’, non era alla Union Station di Los Angeles per ritirare il premio e ha inviato un breve video di ringraziamento sui social. “Congratulazioni aper il suo Premio”. Solo tre parole, meglio solo tre sostantivi, per salutare ufficialmente l’incoronazione con l’di ...

... dove è stato lanciato a partire dal mese di aprile, lo stesso in cui era programmata la serata degli, eccezionalmente slittata in primavera a causa della pandemia.Inoltre, con i quattrototali ottenuti nella sua carriera, Frances McDormand raggiunge il record numerico di Katharine Hepburn , anche se quest'ultima li aveva vinti tutti come attrice ...Attesissimo il ritorno in presenza per la cerimonia degli Oscar 2021, che premiano l'annunciato Nomadland. Poche soddisfazioni per Garrone e Laura Pausini ...Durante gli Oscar la Warner Bros. ha mostrato un nuovo trailer per la loro prossima uscita estiva, In the Heights - Sognando New York.