Orsa Dj3 trasferita dal Trentino in Germania. La rabbia degli animalisti: “Rinchiusa a vita in uno zoo, la Provincia ha agito in silenzio” (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Orsa Dj3 è stata trasferita dal Trentino alla Germania. L’esemplare femmina viveva nel centro del Casteller dove sono rinchiusi l’orso M49, ribattezzato “Papillon” e celebre per le sue due fughe proprio dal recinto, e M57. Trascorrerà il resto dei suoi giorni nel “Parco alternativo per orsi e lupi” di Worbis, un’area di circa 10 ettari, che ospita dal 2010 anche l’Orsa Jurka. Il trasferimento era stato annunciato dell’Enpa nei giorni scorsi, ma la Provincia di Trento non ha mai comunicato una data. A darne notizia è stato, in un primo momento, lo stesso parco tedesco attraverso i suoi profili social, con tanto di foto: nelle immagini pubblicate si vede il furgone con il quale è avvenuto il trasporto e l’Orsa all’interno della gabbia metallica del van. “Non abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Dj3 è statadalalla. L’esemplare femmina viveva nel centro del Casteller dove sono rinchiusi l’orso M49, ribattezzato “Papillon” e celebre per le sue due fughe proprio dal recinto, e M57. Trascorrerà il resto dei suoi giorni nel “Parco alternativo per orsi e lupi” di Worbis, un’area di circa 10 ettari, che ospita dal 2010 anche l’Jurka. Il trasferimento era stato annunciato dell’Enpa nei giorni scorsi, ma ladi Trento non ha mai comunicato una data. A darne notizia è stato, in un primo momento, lo stesso parco tedesco attraverso i suoi profili social, con tanto di foto: nelle immagini pubblicate si vede il furgone con il quale è avvenuto il trasporto e l’all’interno della gabbia metallica del van. “Non abbiamo ...

