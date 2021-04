Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli impegni riguardanti i viaggi e la comunicazione, molto probabilmente subiranno problemi dovuti alla Luna piena di oggi in Scorpione, la tua terza casa. Qualsiasi accordo a cui stai lavorando rischia di definirsi sotto cieli instabili, solo per dover essere ridiscusso in seguito (è un paesaggio simile a Mercurio retrogrado: quando qualcosa può andare storto probabilmente lo farà). Assicurati di comunicare con chiarezza il tuo pensiero e, se devi affrontare un viaggio, presta molta attenzione a tutti i particolari. Questa fase lunare può avere anche conseguenze finanziarie (potresti dover affrontare qualche scontro a riguardo) e legali, quindi procedi con la massima cautela. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli impegni riguardanti i viaggi e la comunicazione, molto probabilmente subiranno problemi dovuti alla Luna piena di oggi in Scorpione, la tua terza casa. Qualsiasi accordo a cui stai lavorando rischia di definirsi sotto cieli instabili, solo per dover essere ridiscusso in seguito (è un paesaggio simile a Mercurio retrogrado: quando qualcosa può andare storto probabilmente lo farà). Assicurati di comunicare con chiarezza il tuo pensiero e, se devi affrontare un viaggio, presta molta attenzione a tutti i particolari. Questa fase lunare può avere anche conseguenze finanziarie (potresti dover affrontare qualche scontro a riguardo) e legali, quindi procedi con la massima cautela. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

