Oroscopo Toro del giorno | previsioni del giorno 26 04 2021

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le relazioni, sia personali che professionali, saranno probabilmente al centro dei tuoi pensieri oggi. La Luna piena in Scorpione evidenzierà un problema con un partner e le vibrazioni saranno piuttosto negative. Poiché l’angolo di Saturno rispetto al Sole, alla Luna e a Urano sarà problematico, potrebbe esserci una rottura inaspettata conseguente a delle parole sgradevoli del partner in questione. È comunque possibile navigare anche in questi cieli ostili, devi solo cercare con determinazione un terreno comune e cercare di comunicare con gentilezza ed empatia. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.