Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) La casa e le relazioni potrebbero essere le tue priorità per questa giornata. Una svolta scioccante con un partner può essere causata dall'interazione che avrà Urano con la Luna piena di oggi in Scorpione. Saturno potrebbe contribuire ai problemi perché litigherà con il Sole, la Luna piena e Urano. Forse dovrai assumerti una responsabilità supplementare riguardo a una persona cara oppure occuparti finanziariamente della tua famiglia da sola. Un'altra possibilità è che il tuo partner possa decidere di interrompere la vostra relazione. Tieni duro, presto arriveranno cieli più sereni. Amica.

