Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Delle informazioni segrete potrebbero venire alla luce oggi, perché un plenilunio si verificherà nella tua casa della riservatezza. La Luna piena si opporrà all'infuocato Sole e al bizzarro Urano, e potrebbe derivarne un conflitto che avrà un impatto negativo sulla tua reputazione. In questa situazione potenzialmente incandescente, Saturno ti suggerirà di misurare le parole, facendo molta attenzione a comunicare solo quello che può essere rivelato e tenendo un appunto di tutto ciò che dici. Amica.

