Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) La tua professione e le tue relazioni personali si riempiranno d'energia, grazie alla Luna piena di oggi che illuminerà il tuo settore delle origini e delle radici. Se ti troverai a dover scegliere tra l'amore e il lavoro, qualsiasi scelta influenzerà la direzione della tua vita. Se decidi, per esempio, di andare a vivere con il tuo compagno, potresti avere il problema di trovare un equilibrio tra la tua vita personale e la tua carriera. Inoltre, la tua famiglia potrebbe non accettare il tuo partner, e questo potrebbe creare delle tensioni nella tua relazione. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

