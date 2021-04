Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi la tensione potrebbe contribuire ad aumentare i carichi di lavoro o compromettere la tua salute. Colpa della Luna piena in Scorpione, sfidata dall’esigente Saturno e dall’inaffidabile Urano. Potresti dover affrontare alcuni ostacoli legali che riguardano una situazione lavorativa o sanitaria (che probabilmente va avanti dall’inizio dell’anno). I tuoi sforzi di oggi non saranno sufficienti a risolvere queste delicate questioni, potrebbero però annunciare una prossima inversione di tendenza, cosa che non succederà spesso durante l’anno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi la tensione potrebbe contribuire ad aumentare i carichi di lavoro o compromettere la tua salute. Colpa della Luna piena in Scorpione, sfidata dall’esigente Saturno e dall’inaffidabile Urano. Potresti dover affrontare alcuni ostacoli legali che riguardano una situazione lavorativa o sanitaria (che probabilmente va avanti dall’inizio dell’anno). I tuoi sforzi di oggi non saranno sufficienti a risolvere queste delicate questioni, potrebbero però annunciare una prossima inversione di tendenza, cosa che non succederà spesso durante l’anno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di oggi, 25 aprile 2021: Gemelli, domenica con il sorriso - OroscopoGemelli : 25/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - gemellivf : #gemelli Il cuore vi sta spingendo avanti, verso il futuro. La presenza della Luna ... - seokjinvmoon : @jvngparks Sono una diabla io ti rovinooooo HAHAHAHA Sì, noi gemelli siamo un po' frainteso mi sa, vabb che non cr… - OroscopoGemelli : 25/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -