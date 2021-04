Oroscopo di Paolo Fox | 27 aprile 2021 | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021)Fox 27. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 27Fox 27: leAriete. Buone notizie per l’amore e le cene a due riescono bene, soprattutto se c’è da chiarire qualcosa. Sul lavoro, puoi fare programmi in vista del futuro! Toro. La Luna è opposta e non sembri molto comprensivo, anzi sembri intollerante. Ma cerca di mantenere la calma e di non rovinare tutto all’ultimo minuto. Sul lavoro, c’è qualche piccolo dubbio, ma non temere: tutto si risolve! Gemelli. Chi è stato tradito o è stato abbandonato ora può trovare un po’ di ...