Oroscopo Capricorno, domani 27 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Dopo un paio di giornate non proprio positive, i transiti astrali dovrebbero migliorare nel corso di questo martedì, cari amici del Capricorno. Solamente la Luna e Marte sembrano voler mantenere la loro posizione dissonante causando qualche malumore secondario rispetto ad alcune cose che vi capitano attorno. Nulla di troppo brutto però, perché potrete contare sui buoni Plutone e Venere che rinnovano le vostre energie psicofisiche donandovi un nuovo slancio ad agire! Occhio solo a non prendere ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 27? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Dopo un paio di giornate non proprio positive, i transiti astrali dovrebbero migliorare nel corso di questo martedì, cari amici del. Solamente la Luna e Marte sembrano voler mantenere la loro posizione dissonante causando qualche malumore secondario rispetto ad alcune cose che vi capitano attorno. Nulla di troppo brutto però, perché potrete contare sui buoni Plutone e Venere che rinnovano le vostre energie psicofisiche donandovi un nuovo slancio ad agire! Occhio solo a non prendere ...

Advertising

Capricorno_astr : 26/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 26/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 26/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - zazoomblog : Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 26-04-2021 - #Oroscopo #Capricorno #giorno: - Capricorno_astr : 25/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: -