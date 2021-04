Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Se hai a che fare con dei figli di altre persone e con delle risorse che li riguardano, la Luna piena di oggi potrebbe creare dei problemi su qualsiasi accordo preso a riguardo. In alternativa, un ex potrebbe rifarsi inaspettatamente vivo ed essere lui il problema. Forse ha bisogno di aiuto e tu deciderai di darglielo, senza considerare l’impatto che questo potrebbe avere sulle tue finanze. Saturno suggerisce frugalità e oculatezza finanziaria. La decisione finale è solo tua, ma considera che la questione potrebbe ripresentarsi più avanti nel corso dell’anno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Se hai a che fare con dei figli di altre persone e con delle risorse che li riguardano, la Luna piena di oggi potrebbe creare dei problemi su qualsiasi accordo preso a riguardo. In alternativa, un ex potrebbe rifarsi inaspettatamente vivo ed essere lui il problema. Forse ha bisogno di aiuto e tu deciderai di darglielo, senza considerare l’impatto che questo potrebbe avere sulle tue finanze. Saturno suggerisce frugalità e oculatezza finanziaria. La decisione finale è solo tua, ma considera che la questione potrebbe ripresentarsi più avanti nel corso dell’anno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

